Зеленский призвал не принимать законопроект о локализации, нарушающий договоренности с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не принимать законопроект о локализации, который нарушает договоренности Украины с ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины, об этом говорится в письме, направленном премьеру Денису Шмыгалю и спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

В сообщении пресс-службы напрямую не упоминается скандальный законопроект №3739, но речь идет о нем.

Зеленский в письме обращает внимание, что сейчас на рассмотрение вынесли ряд инициатив, которые предусматривают выведение из-под действия закона "О публичных закупках" в целом или из-под действия отдельных его положений осуществление закупок товаров и услуг в различных сферах.

"Указанное противоречит основной цели и принципам закона, а также может создать основу для проявлений коррупции, что будет иметь негативное влияние на состояние международных отношений Украины, в том числе с финансовыми организациями", - отмечает Владимир Зеленский.

По его словам, основная цель закона "О публичных закупках" - обеспечить эффективный и прозрачный процесс закупок и добропорядочную конкурентную среду в этой сфере.

Он добавляет, что этот закон адаптирует законодательство Украины к законодательству ЕС, как это предусматривает Соглашение об ассоциации.

"На сегодняшний день основные положения закона соответствуют правилам осуществления публичных закупок, установленным директивами ЕС, а потому все изменения, которые будут вноситься, не должны противоречить европейскому законодательству в сфере закупок", - отмечает Владимир Зеленский.

В проекте о локализации речь идет об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что из-за негативной реакции ЕС на этот законопроект на год были заморожены переговоры с ЕС о присоединении к европейскому рынку госзакупок.

Подробнее о проблемах с законопроектом о локализации читайте в статье Только для своих: как новая инициатива "Слуги народа" угрожает отношениям с ЕС, а также Операция локализация: чем опасен выбранный Украиной путь защиты нацпроизводителя.