Румунія розкритикувала ідею Греції про "паспорт вакцинації" для відновлення вільних мандрівок

Президент Румунії Клаус Йоганніс розкритикував пропозицію Греції про створення "паспортів вакцинації" від коронавірусу, які б дозволили вільні мандрівки у ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Днями з такою пропозицією до Єврокомісії звернувся прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Хоча ми не збираємося робити вакцинацією обов’язковою, чи обов’язковою для поїздок, люди, які отримали вакцину, повинні мати можливість подорожувати без обмежень", - запропонував він.

На його думку, це б додатково мотивувало людей вакцинуватися та збільшило б шанс швидше повернутися до нормального життя.

"Я не думаю, що це гарна ідея. Паспорт вакцинації має бути, але для медичних питань, а не для мандрівок. Це важлива інформація для лікарів, проте використання таких сертифікатів для того, щоб розділити населення Європи на дві категорії, не видається мені гарною ідеєю", - зазначив з цього приводу президент Румунії Клаус Йоганніс.

Прем’єр Греції пропонував винести питання на обговорення на відеоконференції лідерів 21 січня.

Сама ідея сертифікату про вакцинацію у Єврокомісії розглядається вже тривалий час та включена у вакцинаційну стратегію блоку. Йдеться про створення надійного сертифікату вакцинації, який би визнавався у всіх країнах ЄС.

Декілька країн, як Данія та Польща, вже оголосили, що видаватимуть паспорти вакцинації.

У Польщі особам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, планують робити додаткові винятки із загальних правил: вакциновані люди зможуть користуватися послугами охорони здоров'я без додаткового тестування і їм також не доведеться проходити карантин після контакту з людиною, інфікованою COVID-19

У Данії не повідомляли про якісь привілеї для вакцинованих громадян, але зазначили, що такий сертифікат потенційно може згодитися для поїздок за кордон, якщо якісь країни висунуть таку умову для в’їзду.

У Франції обговорювали ідею паспорта вакцинації та привілеїв для вакцинованих громадян, але після жорсткої критики відмовилися від неї. Нещодавно міністр з питань транспорту відкинув можливість вимоги "паспорта вакцинації" для допуску на авіарейси.

Водночас у Молдові вже не вимагатимуть самоізоляції від прибулих з країн "червоної зони", якщо вони нададуть довідку про вакцинацію від коронавірусу.