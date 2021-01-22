У Франції не виключають третього локдауну

У Франції не виключають запровадження третього локдауну у зв’язку з поширенням більш заразних варіантів коронавірусу.

Про це заявив глава МОЗ Франції Олів’є Веран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Якщо ситуація, особливо з англійським варіантом вірусу, погіршиться, "можуть бути запроваджені ще більш жорсткі заходи аж до ще одного локдауну, якщо ситуація цього вимагатиме", сказав Веран.

Але "на сьогодні ситуація цього не вимагає", запевнив він.

За словами міністра, слід дати шанс запрацювати існуючи обмеженням включно з комендантською годиною, яка діє по всій країні з 18.00.

Як повідомлялося, уряд Франції оголосив, що з неділі всім, хто бажає в'їхати до країни, навіть якщо вони подорожують з країн ЄС, буде потрібно надати негативний ПЛР-тест на COVID-19.