Во Франции не исключают третьего локдауна

Во Франции не исключают введения третьего локдауна в связи с распространением более заразных вариантов коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Франции Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Если ситуация, особенно с английским вариантом вируса, ухудшится, "могут быть введены еще более жесткие меры вплоть до еще одного локдауна, если ситуация этого потребует", сказал Веран.

Но "сегодня ситуация этого не требует", заверил он.

По словам министра, следует дать шанс заработать существующие ограничением включая комендантский час, который действует по всей стране с 18:00.

Как сообщалось, правительство Франции объявило, что с воскресенья всем желающим въехать в страну, даже если они путешествуют из стран ЕС, потребуется показать негативный ПЦР-тест на COVID-19.