ПЛР-тести і карантин: Байден підписав указ про вимоги до пасажирів міжнародних рейсів

Президент США Джо Байден підписав новий указ, який вимагає від усіх мандрівників пройти тестування на коронавірус перед вильотом, а потім перейти в карантин після прибуття.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Крім носіння масок, всім, хто вилітає до Сполучених Штатів з іншої країни, необхідно буде пройти тестування, перш ніж вони сядуть в літак, перед вильотом і пройти карантин після прибуття в Америку", - сказав Байден.

Байден також виклав плани зі збільшення вакцинації і тестування, відновлення роботи шкіл та підприємств і збільшення використання масок.

Президент в перший день роботи підписав 10 указів і рішень, спрямованих на боротьбу з пандемією. Серед них: обов'язкове носіння масок у громадському транспорті та на території федеральних установ; запуск програми з розповсюдження вакцин проти COVID-19 через аптеки; проведення 100 мільйонів щеплень за перші 100 днів перебування Байдена на посаді.

Виступаючи після Байдена, доктор Ентоні Фаучі, провідний експерт країни з інфекційних захворювань, сказав, що, судячи з останніх семиденних середніх показників, нові інфекції можуть вийти на плато.

Він також сказав, що існуючі вакцини, ймовірно, ефективні проти недавніх вірусних мутацій, і при необхідності їх можна модифікувати. Він сказав, що штам з Південної Африки викликає занепокоєння, але, схоже, ще не поширився на Сполучені Штати.

"Ми приділяємо цьому дуже пильну увагу в наших альтернативних планах, якщо нам коли-небудь доведеться модифікувати вакцину. Але прямо зараз, судячи за наявними у нас звітами ... здається, що вакцини як і раніше будуть ефективні проти них", - сказав він.