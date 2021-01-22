ПЦР-тесты и карантин: Байден подписал указ о требованиях к пассажирам международных рейсов

Президент США Джо Байден подписал новый указ, который требует от всех путешественников пройти тестирование на коронавирус перед вылетом, а затем уйти на карантин по прибытии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Помимо ношения масок, всем, кто вылетает в США из другой страны, необходимо пройти тестирование, прежде чем они сядут в самолет, перед вылетом, и пройти карантин по прибытии в Америку", - сказал Байден.

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Байден также изложил планы по увеличению вакцинации и тестирования, возобновлению работы школ и предприятий и увеличению использования масок.

Президент в первый день работы подписал 10 указов и решений, направленных на борьбу с пандемией. Среди них: обязательное ношение масок в общественном транспорте и на территории федеральных учреждений; запуск программы по распространению вакцин против COVID-19 через аптеки, проведение 100 млн прививок за первые 100 дней пребывания Байдена в должности.

Выступая после Байдена, доктор Энтони Фаучи, ведущий эксперт страны по инфекционным заболеваниям, сказал, что, судя по последним семидневным средним показателям, уровень новых случаев инфекции может выйти на плато.

Он также сказал, что существующие вакцины, вероятно, эффективны против недавних вирусных мутаций, а при необходимости их можно модифицировать. Он сказал, что штамм из Южной Африки вызывает беспокойство, но, похоже, еще не распространился на Соединенные Штаты.

"Мы уделяем этому самое пристальное внимание в наших альтернативных планах, если нам когда-нибудь придется модифицировать вакцину. Но прямо сейчас, судя по имеющимся у нас отчетам... кажется, что вакцины по-прежнему будут эффективны против них", - сказал он.