У Данії британський штам вірусу становить вже 7% досліджених випадків

У Данії британський штам коронавірусу B.1.1.7 стає більш поширеним, попри те, що кількість заражень загалом спадає.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це оголосили у данському Serum Institut, що відстежує розвиток епідемії.

В органах охорони здоров’я очікують, що до середини лютого цей штам може стати домінуючим.

У другому тижні січня британський штам склав 7% серед усіх позитивних зразків тестів, для яких здійснили розшифровку геному вірусу.

Це майже на 3% більше, ніж у перший тиждень січня, коли він становив 4,1%. В останній тиждень грудня цей показник ще становив 2,4%.

Загалом в країні новим штамом перехворіли щонайменш 464 осіб.

При цьому загальна ситуація з поширенням вірусу - найкраща від жовтня. За минулу добу в країні зареєстрували 773 нових зараження.

Для порівняння, у перший тиждень січня щоденний приріст випадків становив близько 2000, а рекорди в середині грудня, перед жорстким локдауном, перевищували 4 тисячі заражень за добу.

Варто зазначити, що Данія - лідер у ЄС за кількістю досліджень геному вірусу у позитивних тестах, тоді як у дві третини країн Євросоюзу такі дослідження здійснюються на зовсім незначній кількості зразків.

Протягом другого тижня січня на секвенування відправили 33% усіх позитивних тестів.

Нагадаємо, днями Єврокомісія закликала лідерів 27 країн блоку посилити дослідження геному вірусу, щоб вчасно виявляти і відстежувати нові штами. Країнам рекомендують відправляти на секвенування принаймні 5%, а краще - 10% позитивних тестів.