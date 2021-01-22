В Дании британский штамм вируса составляет уже 7% исследованных случаев

В Дании британский штамм коронавируса B.1.1.7 становится более распространенным, несмотря на то, что количество заражений в целом идет на спад.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом объявили в датском Serum Institut, который отслеживает развитие эпидемии.

В органах здравоохранения ожидают, что к середине февраля этот штамм может стать доминирующим.

Во вторую неделю января британский штамм составил 7% всех положительных образцов тестов, для которых провели расшифровку генома вируса.

Это почти на 3% больше, чем в первую неделю января, когда он составлял 4,1%. В последнюю неделю декабря этот показатель еще был 2,4%.

Всего в стране новым штаммом переболели как минимум 464 человека.

При этом общая ситуация с распространением вируса - наилучшая с октября. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 773 новых заражения.

Для сравнения, в первую неделю января ежедневный прирост случаев составлял около 2000, а рекорды в середине декабря, перед строгим локдауном, превышали 4000 заражений в сутки.

Стоит отметить, что Дания - лидер в ЕС по количеству исследований генома вируса в позитивных тестах, тогда как в двух третях стран Евросоюза такие исследования проводят на совершенно незначительном количестве образцов.

В течение второй недели января на секвенирование отправили 33% всех положительных тестов.

Напомним, на днях Еврокомиссия призвала лидеров 27 стран ЕС усилить исследования генома вируса, чтобы вовремя выявлять и отслеживать новые штаммы. Странам рекомендуют отправлять на секвенирование не менее 5%, а лучше - 10% положительных тестов.