Посол розповів про стан українського підлітка, жорстоко побитого у Парижі

14-річний хлопець з України, якого жорстоко побили у Парижі біля Ейфелевої вежі, залишається у важкому стані, але лікарі бачать позитивну динаміку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко.

"Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка. Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації", - розповів він.

Обнадійливі новини про 🇺🇦юнака Юрія.Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка.Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.Бажаємо швидкого одужання! — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 22, 2021

Напад стався ще 15 січня близько 17-00. У повідомленні поліції про пошук свідків нападу йдеться, що нападників було близько 10.

Представники української громади раніше повідомляли, що у хлопця в кількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

В МЗС України заявили, що українські дипломати звернулися до прокуратури Парижа у зв’язку з інцидентом, а консул перебуває на зв'язку із рідними хлопця.