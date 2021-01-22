Посол рассказал о состоянии украинского подростка, жестоко избитого в Париже

14-летний парень из Украины, которого жестоко избили в Париже у Эйфелевой башни, остается в тяжелом состоянии, но врачи видят положительную динамику.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Обнадеживающие новости о юноше Юрие. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации", - рассказал он.

Обнадійливі новини про 🇺🇦юнака Юрія.Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка.Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.Бажаємо швидкого одужання! — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 22, 2021

Нападение произошло еще 15 января около 17-00. В сообщении полиции о поиске свидетелей говорится, что нападавших было около 10.

Представители украинской общины ранее сообщали, что у парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

В МИД Украины заявили, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с инцидентом, а консул находится на связи с родными парня.