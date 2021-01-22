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Посол рассказал о состоянии украинского подростка, жестоко избитого в Париже

Пятница, 22 января 2021, 19:15

14-летний парень из Украины, которого жестоко избили в Париже у Эйфелевой башни, остается в тяжелом состоянии, но врачи видят положительную динамику.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Обнадеживающие новости о юноше Юрие. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации", - рассказал он.

Нападение произошло еще 15 января около 17-00. В сообщении полиции о поиске свидетелей говорится, что нападавших было около 10.

Представители украинской общины ранее сообщали, что у парня в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

В МИД Украины заявили, что украинские дипломаты обратились в прокуратуру Парижа в связи с инцидентом, а консул находится на связи с родными парня.

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