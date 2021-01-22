Джонсон заявив, що "британський" штам вірусу ймовірно більш небезпечний

Попередні висновки вчених свідчать про те, що "британський" штам вірусу частіше призводить до смерті, аніж звичайний.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це заявив прем’єр Британії Борис Джонсон.

"На додачу до того, що він швидше поширюється, тепер є попередні дані, що новий штам, виявлений у Лондоні та на південному сході, може спричиняти вищу смертність. І саме внаслідок цього нового штаму система охорони здоров’я зараз під таким тиском", - зазначив він.

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Вчені після порівняння смертності серед інфікованих звичайним коронавірусом та мутованим штамом попередньо дійшли висновку, що останній частіше призводить до смерті.

Аналіз здійснювали вчені з дорадчої групи New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG).

За попередніми висновками, у групі 1000 осіб віком близько 60 років, що заразилися звичайним коронавірусом, високий ризик померти мають 10 осіб.

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Водночас, для такої ж групи осіб, що заразилися "британським" штамом, висока ймовірність смерті - для 13 осіб.

Патрік Волленс, головний науковий радник уряду, зазначив, що це - лише попередні дані.

"Ще залишається багато невизначеності щодо цих цифр, тут потрібні ретельніші дослідження", - сказав він.

Новий штам вірусу вже став домінуючим в Англії та Північній Ірландії.

Розробники вакцин Pfizer та AstraZeneca очікують, що вакцини будуть ефективними і проти нього, тоді як щодо штамів з Південної Африки та Бразилії побоювань більше.

Нагадаємо, у Британії першу дозу вакцини отримали вже понад 5 мільйонів людей.