Джонсон заявил, что "британский" штамм вируса вероятно более опасный

Предварительные выводы ученых свидетельствуют о том, что "британский" штамм вируса чаще приводит к смерти, чем обычный.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом заявил премьер Британии Борис Джонсон.

"В дополнение к тому, что он быстрее распространяется, теперь есть предварительные данные, что новый штамм, обнаруженный в Лондоне и на юго-востоке, может вызвать высокую смертность. И именно в результате этого нового штамма система здравоохранения сейчас под такой нагрузкой", - отметил он.

Ученые после сравнения смертности среди инфицированных обычным коронавирусом и мутировавшим штаммом предварительно пришли к выводу, что последний чаще приводит к смерти.

Анализ осуществляли ученые из группы New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG), консультирующей правительство.

По предварительным выводам, в группе 1000 человек в возрасте около 60 лет, заразившихся обычным коронавирусом, высокий риск умереть имеют 10 человек.

В такой же группе лиц, заразившихся "британским" штаммом, высокая вероятность смерти - для 13 человек.

Патрик Волленс, главный научный советник правительства, отметил, что это - только предварительные данные.

"Еще остается много неопределенности относительно этих цифр, здесь нужны более тщательные исследования", - сказал он.

Новый штамм вируса уже стал доминирующим в Англии и Северной Ирландии.

Разработчики вакцин Pfizer и AstraZeneca ожидают, что вакцины будут эффективными и против него, тогда как в отношении штаммов из Южной Африки и Бразилии опасений больше.

Напомним, в Британии первую дозу вакцины получили уже более 5 миллионнов людей.