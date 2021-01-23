Austrian Airlines вимагатимуть від пасажирів маски з посиленим захистом

Авіалінії Austrian Airlines з 25 січня почнуть пускати на борт пасажирів тільки в масках з посиленим захистом класу FFP2 і вище.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Жорсткість правил в авіакомпанії пояснили новим рішенням уряду Австрії. Влада зобов'язала всіх пасажирів і працівників транспорту перебувати в громадському транспорті в засобах захисту рівня не нижче FFP2.

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Маски посиленого захисту в аеропортах і на борту літака повинні будуть носити всі пасажири старші 14 років. Вагітні жінки і діти від 6 до 13 років включно зможуть подорожувати в звичайних масках, пасажири до 6 років звільнені від носіння масок.

Також маску можуть не носити люди з медичних причин. Для здійснення поїздки вони повинні здати ПЛР-тест на коронавірус не більше ніж за 48 годин до вильоту, який покаже, що людина не хворіє COVID-19. Додаткового необхідно отримати довідку від лікаря, яка підтверджує неможливість носити маску.

У Austrian Airlines відзначають, що пасажир повинен забезпечити себе самостійно маскою або респіратором необхідного ступеня захисту. При цьому вони повинні бути без клапана видиху.

Рішення уряду Австрії діє до 3 лютого, проте в Austrian Airlines заявили, що вимога стосовно масок рівня захисту FFP2 буде діяти до подальшого повідомлення.