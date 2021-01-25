У Женеві відновилися переговори щодо перегляду конституції Сирії

Делегації сирійського уряду, опозиції та громадянського суспільства в понеділок почали новий раунд зустрічей в Женеві, спрямованих на перегляд конституції країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

П'ятий раунд роботи так званого Конституційного комітету почався через кілька днів після того, як спеціальний посланець ООН по Сирії Гейр Педерсен повідомив Раді Безпеки ООН, що багато питань обговорювалися вже понад рік, і тепер пора комітету переконатися, що "засідання краще організовані і більш сфокусовані".

"Я вважаю, що нам потрібно забезпечити, щоб комітет почав переходити від "підготовки" конституційної реформи до "її складання", як він уповноважений зробити", - сказав Педерсен минулого тижня.

Сполучені Штати і декілька західних союзників звинуватили президента Сирії Башара Асада в навмисній затримці розробки нової конституції, щоб потягнути час до президентських виборів в цьому році і уникнути голосування під наглядом ООН, як того вимагає Рада Безпеки ООН.

Згідно з сирійським законом про вибори, президентські вибори заплановані на період з 16 квітня по 16 травня, як мінімум за 90 днів до закінчення семирічного терміну Асада. Асад перебуває при владі з 2000 року.