В Женеве возобновились переговоры о пересмотре конституции Сирии

Делегации сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества в понедельник начали новый раунд встреч в Женеве, направленных на пересмотр конституции раздираемой войной страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Пятый раунд работы так называемого Конституционного комитета начался через несколько дней после того, как специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил Совету Безопасности ООН, что многие вопросы обсуждались уже более года, и теперь пора комитету убедиться, что "заседания лучше организованы и более сфокусированы".

"Я считаю, что нам нужно обеспечить, чтобы комитет начал переходить от "подготовки" конституционной реформы к "ее составлению", как он уполномочен сделать", - сказал Педерсен на прошлой неделе.

Соединенные Штаты и несколько западных союзников обвинили президента Сирии Башара Асада в преднамеренной задержке разработки новой конституции, чтобы потянуть время до президентских выборов в этом году и избежать голосования под надзором ООН, как того требует Совет Безопасности ООН.

Согласно сирийскому закону о выборах, президентские выборы намечены на период с 16 апреля по 16 мая, как минимум за 90 дней до истечения семилетнего срока Асада. Асад находится у власти с 2000 года.