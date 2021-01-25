В Румынии медведь гнался по склону за лыжником на курорте

На горнолыжном курорте в Румынии медведь гнался за горнолыжником, который спускался по склону.

Видео обнародовали в соцсетях очевидцы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на digi24.ro.

Инцидент произошел в субботу в популярном курортном городе Предял. На видео видно, как вниз по склону спускается лыжник, за которым вниз бежит небольшой медведь.

Неизвестно, видел ли лыжник за собой медведя, но животное заметили люди, которые находились в кресельном подъемнике. Они начали кричать, чтобы предупредить лыжника.

К счастью, парень благополучно спасся после неожиданной встречи с животным. Пресс-секретарь полиции сказал, что турист поступил правильно, когда в один момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся осмотром этого предмета, благодаря чему опасность миновала.

По словам полиции и спасателей, в течение дня они получили три звонка о присутствии медведя вблизи склонов.

На прошлой неделе был зафиксирован медвежонок, который пересекал территорию возле зоны подъемника, где были туристы. Сейчас рассматривается вариант перемещения животного.