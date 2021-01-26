Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Прем'єр-міністр Італії подав у відставку

Прем’єр-міністром Естонії вперше затверджено жінку

Сенат отримав статтю про імпічмент Дональда Трампа

Мінфін США вперше в історії очолила жінка 






Португалія може попросити про допомогу ЄС через рекордне число заражень COVID-19

Вівторок, 26 січня 2021, 14:15

Міністр охорони здоров'я Португалії заявила, що влада розглядає можливість звернутися за допомогою до інших країн Європейського Союзу на тлі різкого сплеску випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними Університету Джонса Гопкінса, за останній тиждень у Португалії спостерігався найгірший у світі рівень нових щоденних випадків захворювання та смертності на 100 000 населення.

Міністр охорони здоров’я Марта Темідо зазначила, що відправка пацієнтів до інших країн ЄС - не рідкість у блоці. Але, за її словами, Португалія має той недолік, що є географічно віддаленою, і лікарні по всьому континенту зазнають тиску пандемії.

За її словами, країна може натомість просити про направлення медичних працівників до Португалії.

Португальські лікарні перебувають під сильним тиском, сказала Темідо.

"У нас є ліжка. Нам не вистачає персоналу", - додала вона.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Португалія Коронавірус
powered by lun.ua