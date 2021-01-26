Португалия может попросить о помощи ЕС из-за рекордного числа заражений COVID-19

Министр здравоохранения Португалии заявила, что власти рассматривают возможность обратиться за помощью к другим странам Европейского Союза на фоне резкого всплеска случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последнюю неделю в Португалии наблюдался наихудший в мире уровень новых ежедневных случаев заболевания и смертности на 100 000 населения.

Министр здравоохранения Марта Темидо отметила, что отправка пациентов в другие страны ЕС - не редкость в блоке. Но, по ее словам, недостаток Португалии - географическая отдаленность, и больницы по всему континенту испытывают давление пандемии.

По ее словам, страна может взамен просить о направлении медицинских работников в Португалию.

Португальские больницы находятся под сильным давлением, сказала Темидо.

"У нас есть койки. Нам не хватает персонала", - добавила она.