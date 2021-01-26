Німеччина підтримує обмеження ЄС на експорт вакцин через проблеми з поставками

Міністр охорони здоров'я Німеччини підтримав пропозиції Європейського союзу щодо введення обмежень на експорт вакцин проти COVID-19 після скорочення їх поставок лише через місяць після того, як блок розпочав вакцинацію громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЄС запропонував створити реєстр експорту вакцин на тлі розчарування через затримки поставок вакцин від AstraZeneca та інші проблеми з постачанням.

"Я розумію, що існують виробничі проблеми, але тоді це повинно впливати на всіх однаково", - сказав міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан.

"Йдеться не про Європу передусім, а про справедливий розподіл", - зазначив він, додавши, що є сенс обмежити експорт вакцин.

У п'ятницю AstraZeneca заявила ЄС, що не змогла досягти цілей постачання вакцини до кінця березня – це сталося після того, як Pfizer оголосив про тимчасове уповільнення поставок у січні.

Напередодні у Єврокомісії заявили, що ініціюватимуть контроль за експортом вироблених у ЄС доз вакцини після заяв компанії AstraZeneca, що вона зможе поставити у першому кварталі року суттєво менше доз, ніж передбачено контрактом.

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала умовного затвердження для використання у ЄС - рішення Європейського медичного агентства очікується в кінці січня.

Водночас ця вакцина вже використовується у Британії.