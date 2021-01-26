У ЄС допускають контроль за експортом вакцин через проблеми з поставками

У Євросоюзі з’явилися пропозиції контролювати вивезення на експорт вироблених у ЄС доз вакцини після заяви компанії AstraZeneca про те, що вона у першому кварталі зможе поставити менші обсяги, ніж передбачено контрактом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Пропозиції передбачають, що компанії повинні будуть отримувати дозвіл, перш ніж вивозити вироблені вакцини за межі блоку - через підозри, що законтрактовані ЄС дози можуть продавати в інші країни за вищими цінами. Варто зазначити, що ЄС інвестував значні кошти у налагодження їхнього виробництва.

Як пише Politico, такі заклики з’явилися після зустрічей між представниками урядів країн-членів і компанії AstraZeneca.

"Дискусії з AstraZeneca сьогодні призвели до невдоволення - через нестачу ясності і недостатні пояснення. Країни-члени ЄС єдині у своїй позиції: розробники вакцин мають соціальні та юридичні зобов’язання, які мають виконати", - заявила після зустрічі єврокомісар Стелла Кіріакідес.

Discussions with @AstraZeneca today resulted in dissatisfaction with the lack of clarity and insufficient explanations. EU Member States are united: vaccine developers have societal and contractual responsibilities they need to uphold. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021

Ще вдень вона заявила про плани контролювати експорт вакцин.

""У майбутньому, усі компанії, що виробляють вакцини від коронавірусу у ЄС повинні будуть заздалегідь повідомляти про намір експортувати вакцини у треті країни. Звісно, це не стосуватиметься гуманітарних поставок", - зазначила Стелла Кіріакідес.

До подібного кроку ЄС вдавався торік навесні, під час дефіциту засобів особистого захисту для медиків.

"Ми наразі працюємо над розробкою цього механізму і плануємо надати детальнішу інформацію про це до кінця тижня", - заявив 26 січня на брифінгу речник Єврокомісії з питань охорони здоров`я Стефан де Кеєрсмакер.

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала умовного затвердження для використання у ЄС - рішення Європейського медичного агентства очікується в кінці січня.

Нагадаємо, минулого тижня низка країн ЄС отримали суттєво менше вакцини, ніж розраховували, через затримки поставок від BioNTech-Pfizer. При цьому, окремі країни заявили, що очікують проблем і на цьому тижні.

Останні новини ставлять під питання запропоновану Єврокомісією мету - провакцинувати 70% населення країн ЄС до літа 2021 року.

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