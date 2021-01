У ЄС допускають контроль за експортом вакцин через проблеми з поставками

У Євросоюзі з’явилися пропозиції контролювати вивезення на експорт вироблених у ЄС доз вакцини після заяви компанії AstraZeneca про те, що вона у першому кварталі зможе поставити менші обсяги, ніж передбачено контрактом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Пропозиції передбачають, що компанії повинні будуть отримувати дозвіл, перш ніж вивозити вироблені вакцини за межі блоку - через підозри, що законтрактовані ЄС дози можуть продавати в інші країни за вищими цінами. Варто зазначити, що ЄС інвестував значні кошти у налагодження їхнього виробництва.

Як пише Politico, такі заклики з’явилися після зустрічей між представниками урядів країн-членів і компанії AstraZeneca.

"Дискусії з AstraZeneca сьогодні призвели до невдоволення - через нестачу ясності і недостатні пояснення. Країни-члени ЄС єдині у своїй позиції: розробники вакцин мають соціальні та юридичні зобов’язання, які мають виконати", - заявила після зустрічі єврокомісар Стелла Кіріакідес.

Discussions with @AstraZeneca today resulted in dissatisfaction with the lack of clarity and insufficient explanations. EU Member States are united: vaccine developers have societal and contractual responsibilities they need to uphold.