В аеропорту Відня під час перевірки багажу у валізі знайшли десятки контрабандних хамелеонів 

В аеропорту Відня чоловік намагався у своєму багажі провести понад сім десятків хамелеонів, але його задум провалився, коли тварин помітили рентгенівські установки для перевірки багажу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Тварини були виявлені службою безпеки аеропорту після того, як рентгенівські знімки багажу виявилися підозрілим. 74 хамелеони були виявлені у шкарпетках і коробках.

За словами офіційних осіб, хамелеони могли б коштувати 37 тисяч євро на чорному ринку.

Пізніше у зв’язку зі знахідкою був заарештований 56-річний чоловік, який приїхав з Танзанії.

Міністерство фінансів повідомило, що чоловікові може загрожувати штраф в розмірі до 6000 євро.

"Хамелеони можуть добре маскуватися ... але в кінцевому підсумку вони не змогли перехитрити рентгенівський апарат", - йдеться в заяві міністерства.

Тварин відразу ж перевезли в зоопарк Шонбрунн у Відні, де їх обстежили фахівці. Троє хамелеонів не пережили подорож.

За словами експертів зоопарку, хамелеони походять з гір Усамбара, розташованих у дужу дощовому і прохолодному регіоні в Танзанії.