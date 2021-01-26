В аэропорту Вены во время проверки багажа в чемодане нашли десятки контрабандных хамелеонов

В аэропорту Вены мужчина пытался в своем багаже ​​провести более семи десятков хамелеонов, но его замысел провалился, когда животных заметили на рентгеновских установках для проверки багажа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Животные были обнаружены службой безопасности аэропорта после того, как рентгеновские снимки багажа оказались подозрительным. 74 хамелеона были обнаружены в носках и коробках.

По словам официальных лиц, хамелеоны могли бы стоить 37 000 евро на черном рынке.

Позже в связи с находкой был арестован 56-летний мужчина, который приехал из Танзании.

Министерство финансов сообщило, что мужчине может грозить штраф в размере до 6000 евро.

"Хамелеоны могут хорошо маскироваться... но в конечном итоге они не смогли перехитрить рентгеновский аппарат", - говорится в заявлении министерства.

Животных сразу же перевезли в зоопарк Шенбрунн в Вене, где их обследовали специалисты. Трое хамелеонов не пережили путешествие.

По словам экспертов зоопарке, хамелеоны происходят с гор Усамбара, расположенных в дождливом и прохладном регионе Танзании.