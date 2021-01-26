Президентка Естонії зняла свою кандидатуру на пост генсека ОЕСР

Президентка Естонії Керсті Кальюйлад, яку в жовтні минулого року естонське МЗС представило в якості кандидата на пост генерального секретаря Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), повідомила, що знімає свою кандидатуру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

На початку січня Керсті Кальюлайд успішно пройшла перший тур виборів і потрапила до другого туру разом з ще сімома кандидатами. Офіційно результати другого туру будуть відомі в середу, 27 січня.

"ОЕСР - організація, в якій питання вирішують на основі консенсусу. Після проведення консультацій з різними країнами-членами ОЕСР я прийшла до розуміння, що не всім підходить такий варіант, що я в разі обрання генсеком займу свій пост тільки після закінчення президентських повноважень. Тому я відмовилася від подальшої боротьби за посаду генсека", - пояснила Кальюлайд.

Повноваження генерального секретаря ОЕСР Анхеля Гурріа закінчуються 1 червня 2021 року. Колишній мексиканський дипломат і економіст займає цю посаду з 2006 року.

ОЕСР - міжнародна економічна організація розвинених країн, що визнають принципи представницької демократії та вільної ринкової економіки. Естонія приєдналася до ОЕСР в 2010 році.

Вибори президента Естонії почнуться в серпні. Спочатку главу держави спробують вибрати в парламенті.

Кальюлайд, яка займає пост президента Естонії з 2016 року, може балотуватися на другий термін. І, можливо, що рішення відмовитися від боротьби за пост генсека ОЕСР пов'язано з новою політичною розстановкою. Адже новий уряд реформістів і центристів під керівництвом Каї Каллас підтримали 70 депутатів, в тому числі і опозиційні соціал-демократи. Такої підтримки вистачить для того, щоб обратися президентом вже в першому турі.

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