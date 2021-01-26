В Ірландії Росію запідозрили в причетності до зникнення знаменитого дельфіна

В Ірландії Росію і особисто її президента запідозрили у причетності до зникнення знаменитого дельфіна, який є символом портового міста Дінгл.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Post.

Три місяці тому дельфін Фунгі зник з гавані Дінгл і відтоді його не бачили.

Таємниця його зникнення зачарувала країну. Багато хто припускає, що дельфін міг загинути, тоді як інші сподіваються, що він просто мігрував, але інша теорія припускає, що винна Росія.

Як повідомляється, використання росіянами у ірландських територіальних водах технології ехолокації впливає на чисельність китів і дельфінів, і, як результат, зараз це одне з найбільш вірогідних пояснень зникнення Фунгі.

Видання стверджує, що Російський президент Владімір Путін санкціонував посилене використання гідроакустичної системи для контролю руху британських морських суден. Низка ірландських спеціалістів розкритикували цю практику і натякнули, що Росія та використання нею гідроакустичної системи поблизу затоки Дінгл насправді можуть бути винними в зникненні дельфіна.

Звинувачення на адресу РФ лунають також від ірландських політиків.

"Це можуть бути росіяни. Це може бути Путін", - сказав сенатор від партії Fianna Fáil Нед О'Салліван.

Провідний депутат Sinn Féin Еойн Бройн наголосив, що Ірландія зобов'язана захищати китів і дельфінів, які можуть бути потенційно уражені російською технологією.

"Використання гідроакустичної техніки морськими суднами може витіснити і навіть знищити китоподібних", - сказав міністр Малкольм Нунан.

Китоподібні, як дельфіни та кити, використовують ехолокацію не тільки для спілкування один з одним, але й для спостереження за оточенням, пошуку їжі та виявлення небезпеки.

Технологія гідролокатора, що використовується також підводними човнами та іншими судами, може мати серйозні негативні наслідки для цих істот та способу їхнього життя.