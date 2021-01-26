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Шість країн приєдналися до третього пакета санкцій ЄС щодо Білорусі

Вівторок, 26 січня 2021, 19:37

Шість держав - партнерів Європейського союзу приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві високого представника ЄС..

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також держави європейської зони вільної торгівлі - Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія - приєдналися до рішення Ради ЄС про введення санкцій проти Білорусі. Вони забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради", - йдеться в документі.

Останній пакет санкцій, прийнятий ЄС 17 грудня, передбачає обмежувальні заходи проти 29 осіб і 7 юридичних осіб.

ЄС в цілому запровадив три пакети санкцій проти влади Білорусі, в список внесені 84 представники керівництва країни, в тому числі самопроголошений президент Олександр Лукашенко і представники силових структур.

Всім їм заборонений в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках підлягають заморожуванню.

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Білорусь санкції
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