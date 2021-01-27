Прем'єр-міністр землі у Німеччині вибачився, що назвав Меркель "Меркельхен"

Прем'єр-міністр федеральної землі Тюрингії Бодо Рамелов вибачився перед Ангелою Меркель за те, що у соцмережі використав зменшувальну форму "Меркельхен", коли говорив про канцлерку.

Про це політик розповів виданню Die Zeit, пише "Європейська правда".

Бодо Рамелов, член Лівої партії, заявив, що дуже шкодує через використання слова "Меркельхен" під час спілкування в соцмережі Clubhouse з іншими політиками та громадськістю.

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"Меркельхен" - зменшувальна форма прізвища канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

"Я говорив про жінку. Це було нерозумно і виглядало нешанобливо. В результаті я продемонстрував чоловічу силу, навіть не усвідомлюючи цього", - сказав Рамелов.

Він запевнив, що не хотів нападати на Ангелу Меркель або принижувати її.

"Але я зробив це. І я особисто вибачився перед канцлеркою", - сказав політик.

64-річний політик також зіткнувся з критикою за гру в Candy Crush під час тривалих відеоконференцій з Меркель і іншими прем’єр-міністрами для обговорення пандемії коронавірусу. Рамелов запевняв, що робив це тільки під час перерв, коли інші відповідали на електронні листи або виходили на вулицю, щоб покурити.