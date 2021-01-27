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Британія готує посилення прикордонних обмежень для стримування коронавірусу

Середа, 27 січня 2021, 16:17

Британія оголосить про нові жорсткіші прикордонні заходи, щоб зупинити потрапляння нових варіантів COVID-19 в країну.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон, пообіцявши надати дорожню карту обмежень, які закрили більшу частину економіки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Очікується, що уряд запровадить карантинні готелі для тих, хто приїжджає до Британії із країн, де з’явилися нові штами коронавірусу - так звані країни червоного списку з Південної Африки та Південної Америки.

"Міністр внутрішніх справ пізніше сьогодні деталізує... ще жорсткіші заходи для тих країн з "червоного списку", де виявлені нові варіанти", - сказав Джонсон.

Мандрівникам із країн з високим ризиком доведеться пройти карантин протягом 10 днів.

У Британії в кінці минулого року зросли показники інфекцій, після того, як надзвичайно заразний новий варіант, що з'явився в південно-східній Англії, поширився серед населення, піднявши число заражень та пізніше смертність до рекордного рівня.

З понад 100 тисячами зафіксованих смертей Британія має п’яте місце у світі за кількістю загиблих від COVID-19 та найвищий рівень смертності на 100 000 людей у ​​світі.

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Велика Британія
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