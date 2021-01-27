Британия готовит усиление пограничных ограничений для сдерживания коронавируса

Великобритания объявит о новых строгих пограничных мерах, чтобы остановить попадание новых вариантов COVID-19 в страну.

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пообещав предоставить дорожную карту ограничений, которые закрыли большую часть экономики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что правительство введет карантин в гостиницах для тех, кто приезжает в Британию из стран, где появились новые штаммы коронавируса - так называемые страны красного списка, из Южной Африки и Южной Америки.

"Министр внутренних дел позже сегодня детализирует... еще более жесткие меры для тех стран из "красного списка", где обнаружены новые варианты", - сказал Джонсон.

Путешественникам из стран с высоким риском придется пройти карантин в течение 10 дней.

В Британии в конце прошлого года выросли показатели инфекций, после того как чрезвычайно заразный новый вариант, появившийся в юго-восточной Англии, распространился среди населения, подняв число заражений, а позже и смертность до рекордного уровня.

С более чем 100 тысячами зафиксированных смертей Британия занимает пятое место в мире по количеству погибших от COVID-19 и имеет самый высокий уровень смертности на 100 000 человек в мире.