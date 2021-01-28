Рукавиці та меми з Берні Сандерсом допомогли зібрати $1,8 млн на благодійність

Вовняні рукавиці американського сенатора Берні Сандерса та меми, зроблені на основі його вірусного фото з інавгурації Джо Байдена, допомогли зібрати 1,8 мільйона доларів для благодійних організацій штату Вермонт, де народився Сандерс.

Про це у середу оголосив Берні Сандерс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Ця сума була отримана від продажу товарів із фотографією Сандерса, яка була зроблена 20 січня. На знімку сенатор сидить, схрестивши руки і ноги, одягнений у парку і рукавиці з переробленої вовни.

Сандерс розмістив товари зі своєю фотографією, серед яких футболки, светр і наклейки, на вебсайті своєї кампанії в четвер увечері, і перша партія була розпродана менше ніж за 30 хвилин, повідомив сенатор.

За словами Сандерса, у вихідні було додано більше товарів - і вони були розпродані до ранку понеділка.

"Ми з Джейн (дружина сенатора. - ЄП) були вражені творчістю, виявленою такою кількістю людей за останній тиждень, і ми раді, що можемо використовувати мою інтернет-популярність, щоб допомогти нужденним у Вермонті", - зазначив Сандерс в письмовій заяві.

Рукавиці Сандерса створила Джен Елліс, вчителька початкової школи з Вермонту, яка займається виробництвом рукавиць з переробленої вовни.

Інавгураційний образ Сандерса спричинив появу незліченної кількості мемів з фотографії, яку зробив фотограф Agence France-Presse.