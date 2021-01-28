Рукавицы и мемы с Берни Сандерсом помогли собрать $1,8 млн на благотворительность

Шерстяные рукавицы американского сенатора Берни Сандерса и мемы, сделанные на основе его вирусного фото с инаугурации Джо Байдена, помогли собрать 1,8 миллиона долларов для благотворительных организаций Вермонта – родного штата Сандерса.

Об этом в среду объявил сам Берни Сандерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Эта сумма была получена от продажи товаров с фотографией Сандерса, которая была сделана 20 января. На снимке сенатор сидит, скрестив руки и ноги, одетый в коричневую парку и рукавицы из переработанной шерсти.

Сандерс разместил товары со своей фотографией, среди которых футболки, свитера и наклейки, на веб-сайте своей кампании в четверг вечером, и первая партия была распродана менее чем за 30 минут, сообщил сенатор.

По словам Сандерса, в выходные было добавлено больше товаров - и они были распроданы до утра понедельника.

"Мы с Джейн (жена сенатора. - ЕП.) были поражены творчеством, проявленным таким количеством людей за последнюю неделю, и мы рады, что можем использовать мою интернет-популярность, чтобы помочь нуждающимся в Вермонте", - отметил Сандерс в письменном заявлении.

Рукавицы Сандерса связала Джен Эллис, учительница начальной школы из Вермонта, которая занимается производством перчаток из переработанной шерсти.

Образ Сандерса на инаугурации привел к появлению бесчисленного количества мемов с фотографии, которую сделал фотограф Agence France-Presse.