У Франції затримали 9 підозрюваних у побитті українського підлітка 

У Франції затримали дев’ятьох підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка, що сталося у Парижі 15 січня, майже всі вони - неповнолітні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Info з посиланням на прокуратуру Парижа.

У рамках розслідування затримали вісьмох неповнолітніх та одну повнолітню особу. Затримання здійснили у муніципалітеті Ванв - фактично передмісті Парижа.

Молодих людей підозрюють за статтями "замах на вбивство", "змова з метою скоєння злочину" та груповому пограбуванні зі скоєнням насильства.

Нагадаємо, жорстоке побиття 14-річного українця сталося увечері 15 січня у 15-му окрузі Парижа, на нього напали близько десяти молодих людей. З тяжкими травмами хлопця госпіталізували, деякий час він перебував у штучній комі.

Випадок спричинив широкий розголос всередині Франції та в Україні, з реакцією на найвищому рівні.

Французькі ЗМІ пишуть, що хлопець "був відомий французькій поліції", а його мати фігурує у справі про торгівлю людьми.