Посольство Украины отрицает, что избитый в Париже подросток "был известен полиции"

Посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции отрицает информацию, которая распространялась рядом французских СМИ, о том, что избитый в Париже украинский подросток "был известен правоохранителям".

Как пишет "Европейская правда", об этом посольство написало на официальной странице в Facebook.

Первая часть сообщения посвящена задержанию девяти подозреваемых в избиении парня.

"Согласно первым элементам расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения из мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток из Ванв (муниципалитет в пригороде Парижа - ЕП).

В опровержение информации, распространявшейся в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - говорится в сообщении посольства.

В посольстве добавили, что продолжат следить за расследованием, а посол Вадим Омельченко находится в прямом контакте с прокурором Парижа.

Напомним, жестокое избиение 14-летнего Украинский произошло вечером 15 января во 15-м округе Парижа, на него напали около десяти молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай вызвал широкую огласку внутри Франции и в Украине, с реакцией на высшем уровне.