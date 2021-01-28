Бельгія у розпал "війни за вакцини" перевіряє завод AstraZeneca

Бельгійські регулюючі органи почали розслідування стосовно заводу AstraZeneca недалеко від Брюсселя, де виробляється вакцина проти коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Розслідування розпочато за запитом Європейської комісії в зв'язку з ескалацією суперечки з приводу скорочення поставок вакцини в ЄС.

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Міністерство охорони здоров'я Бельгії повідомило, що перший візит представників бельгійської федеральної агенції з лікарських засобів завершився в середу на об'єкті в Сенефі. Співробітники агенції взяли зразки і записи, і найближчими днями очікується подальша перевірка підприємства.

Англо-шведська компанія AstraZeneca заявила, що зможе доставити в країни-члени ЄС тільки близько 25% зі 100 млн доз, очікуваних до кінця березня. Компанія пояснила скорочення поставки виробничими проблемами на бельгійському об'єкті, що належить французькій медико-біологічної компанії Novasep.

Водночас AstraZeneca запевнила уряд Британії, що зможе виробляти 2 мільйони доз вакцини на тиждень для Великої Британії, щоб успішно виконати замовлення на 100 мільйонів доз.

Єврокомісія поставила під сумнів пояснення компанії щодо очікуваного скорочення поставок до Європейського Союзу і хоче знати, чи були дози, вироблені на території ЄС, перенаправлені до Британії в останні тижні.

AstraZeneca заявила, що пізнє рішення ЄС про закупівлю вакцини не залишило їй великого простору для маневру, тоді як контракт з Британією було підписано за три місяці до європейської угоди.

Очікується, що вакцина AstraZeneca буде схвалена Європейським агентством з ліків у п'ятницю.