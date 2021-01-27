AstraZeneca пояснила, що відбувається із затримкою поставок вакцини до ЄС 

Глава AstraZeneca на тлі напруженості з державами ЄС через затримку з поставками вакцини від коронавірусу виступив на захист зусиль компанії з виробництва препарату.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Паскаль Соріот в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica заявив, що його команда працює "24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб виправити дуже багато проблем, пов'язаних з виробництвом вакцини".

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Він сказав, що виробництво препарату відстало на два місяці від тих показників, які планувала компанія. До того ж, за його словами, пізніше рішення ЄС підписати контракти обмежило час для усунення проблем з поставками.

За його словами, проблеми з розширенням виробництва вакцин спостерігаються на двох заводах, одному в Нідерландах і одному в Бельгії.

"Це складно, особливо на ранній стадії, коли вам дійсно потрібно розібратися у всіляких проблемах. Ми вважаємо, що розібралися з цими проблемами, але переважно ми відстаємо на два місяці від того, чого хотіли", - сказав він.

Соріот додав, що у компанії також були схожі проблеми у ланцюжку поставок до Британії.

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"Але контракт з Великою Британією було підписано за три місяці до європейської угоди. Так що з Великою Британією у нас були три додаткові місяці, щоб виправити всі збої, з якими ми зіткнулися", - сказав Соріот.

Вакцина AstraZeneca вже застосовується у Британії, але ще не схвалена ЄС. Очікується, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дасть їй зелене світло в кінці цього місяця.

У серпні ЄС підписав угоду на 300 мільйонів доз з можливістю закупівлі ще 100 мільйонів. ЄС сподівався, що як тільки буде наданий дозвіл на використання, поставки розпочнуться негайно, і до березня в 27 країн надійде близько 80 мільйонів доз.

Минулого тижня AstraZeneca заявила ЄС, що не змогла досягти цілей постачання вакцини до кінця березня – це сталося після того, як виробник Pfizer оголосив про тимчасове сповільнення поставок у січні.

У відповідь на затримки ЄС заявив, що може обмежити експорт вакцин, виготовлених у блоці.