Бельгия в разгар "войны за вакцины" проверяет завод AstraZeneca

Бельгийские регулирующие органы начали расследование в отношении завода AstraZeneca недалеко от Брюсселя, где производится вакцина против коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Расследование начато по запросу Европейской комиссии в связи с эскалацией споров по поводу сокращения поставок вакцины в ЕС.

Министерство здравоохранения Бельгии сообщил, что первый визит представителей бельгийского федерального агентства по лекарственным средствам завершился в среду на объекте в Сенефи. Сотрудники агентства взяли образцы и записи, и в ближайшие дни ожидается проверка предприятия.

Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что сможет доставить в страны-члены ЕС только около 25% из 100 млн доз, ожидаемых к концу марта. Компания объяснила сокращение поставки производственными проблемами на бельгийском объекте, принадлежащем французской медико-биологической компании Novasep.

В то же время AstraZeneca заверила правительство Британии, что сможет производить 2 миллиона доз вакцины в неделю для Великобритании, чтобы успешно выполнить заказ на 100 млн доз.

Еврокомиссия поставила под сомнение объяснение компании по поводу ожидаемого сокращения поставок в Европейский Союз и хочет знать, были ли дозы, произведенные на территории ЕС, перенаправлены в Британию в последние недели.

AstraZeneca заявила, что позднее решение ЕС о закупке вакцины не оставило ей большого пространства для маневра, тогда как контракт с Британией был подписан за три месяца до европейского соглашения.

Ожидается, что вакцина AstraZeneca будет одобрена Европейским агентством по лекарствам в пятницу.