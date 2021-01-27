AstraZeneca заперечила відмову від переговорів з ЄС про вакцини

Компанія AstraZeneca заперечила свою відмову від переговорів з ЄС через загострення суперечки з приводу поставок вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Через кілька хвилин після того, як речниця Єврокомісії оголосила, що англо-шведська фармацевтична компанія відмовляється від переговорів з чиновниками блоку, AstraZeneca заперечила її заяву.

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"Ми можемо підтвердити, що ми не відмовлялися від участі і сьогодні будемо присутні на переговорах з Єврокомісією", - сказав представник AstraZeneca.

ЄС замовив 600 мільйонів доз препарату, розробленого Оксфордським університетом і AstraZeneca, вакцина очікує на схвалення у Євросоюзі.

Але AstraZeneca заявила, що у неї є проблеми з поставками, і намагається вирішити їх якомога швидше. Вона заявляє, що пізнє рішення ЄС про закупівлю вакцини не залишило їй великого простору для маневру.

У Єврокомісії заявили, що компанія підписала попередню угоду про закупівлю вакцини, яка включала зобов'язання про те, що у компанії є виробничі потужності для доставки доз.

ЄС вимагає у компанії надати додаткову інформацію про прогнозоване скорочення поставок вакцини в ЄС на 60% в першому кварталі 2021 року.