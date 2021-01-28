До Конгресу США внесли законопроєкт про 51-й штат

Група демократів у Палаті представників і Сенаті США внесли законопроєкт про перетворення округу Колумбія, де розташований Вашингтон, на 51-й штат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Законопроєкт, який був вперше запропонований у 2013 році, надасть громадянам округу повну владу над місцевими питаннями, а також повне представництво в Конгресі.

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"Це не республіканське або демократичне питання; це американське питання, тому що відсутність справедливого представництва жителів округу Колумбія явно несумісна з цінностями, на яких була заснована ця країна", - йдеться в заяві сенатора-демократа Тома Карпера.

У Вашингтоні, округ Колумбія, проживає близько 700 000 жителів, що перевищує населення штатів Вайомінг і Вермонт. Однак республіканці стверджують, що ця спроба є поштовхом до розширення демократичних інтересів на Капітолійському пагорбі.

Законопроєкт може пройти в контрольованій демократами Палаті представників, але його шанси на затвердження в Сенаті невисокі.

Демократи контролюють Сенат лише тому, що при розподілі місць 50 на 50 вирішальний голос належить віцепрезиденту Камалі Гарріс. Для того щоб округ Колумбія став штатом, демократам буде потрібна підтримка як мінімум 10 республіканців, щоби подолати перешкоджання законопроєкту республіканською меншістю.

Президент США Джо Байден давно заявляв про свою підтримку надання округу Колумбія статусу штату.

Законопроєкт знову був висунутий у зв'язку із заворушеннями в будівлі Капітолію в січні. Попри те, що будівля розташована в самому центрі округу Колумбія, у міста не було можливості активувати Національну гвардію, як це могли зробити інші штати.

Нагадаємо, у США взяли під варту кількох учасників штурму Капітолію, у тому числі Джейкоба Ентоні Ченслі, який називає себе шаманом QAnon, безглуздої теорії змови.

13 січня Палата представників проголосувала за те, щоб Дональд Трамп став першим президентом США, якому двічі оголосили імпічмент.

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