Україна звернулась до "Венеційки" щодо законопроєктів про діяльність КСУ

Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання роз’яснення щодо двох законопроєктів, які стосуються діяльності Конституційного суду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ВК.

"Листом від 26 січня 2021 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запитував думки Венеціанської комісії щодо законопроєкту "Про конституційний порядок" та проєкту закону "Про порядок розгляду справ та виконання рішень Конституційного суду України", - йдеться у заяві.

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Цей запит є продовженням рекомендацій Комісії, висловлених у двох невідкладних висновках від грудня 2020 року щодо законодавчої ситуації із антикорупційними механізмами та реформою Конституційного суду після жовтневого рішення КСУ, які були надані на запит президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

У ЄС зазначили, що вважають відновлене покарання недостатнім запобіжником.