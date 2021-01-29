ЄС може заблокувати поставки вакцин Pfizer у Британію – ЗМІ

ЄС готовий використати "всі законні засоби", щоб утримати запаси вакцин, і, за даними ЗМІ, може блокувати експорт вакцини Pfizer до Британії, якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє британська газета Independent з посиланням на лист президента Європейської ради Шарля Мішеля, який просочився у медіа, передає "Європейська правда".

У листі йдеться про те, що Брюссель вивчає "термінові заходи для забезпечення ефективного виробництва та постачання вакцин для нашого населення".

Так звані "вакцинні війни" були спричинені проблемами з компанією AstraZeneca, яка, гарантуючи поставки до Британії, водночас затримує поставки до ЄС через проблеми з виробництвом, аргументуючи це тим, що контракт з блоком був підписаний пізніше.

У своєму листі Мішель відзначає, що європейська сторона продовжує зусилля з вирішення питань з AstraZeneca "шляхом діалогу та переговорів".

"Однак, якщо не вдасться знайти відповідне рішення, я зважаю, що нам слід вивчити всі варіанти та використати всі правові засоби та заходи примусу, що є в нашому розпорядженні", - йдеться у листі.

Зокрема, йдеться про те, що вивчаються надзвичайні заходи для блокування експорту, зокрема вакцини Pfizer, 40 мільйонів доз якої замовила Британія.