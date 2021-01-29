ЕС может заблокировать поставки вакцин Pfizer в Британию - СМИ

ЕС готов использовать "все законные средства", чтобы удержать запасы вакцин, и, по данным СМИ, может блокировать экспорт вакцины Pfizer в Британию, если это будет необходимо.

Об этом сообщает британская газета Independent со ссылкой на письмо президента Европейского совета Шарля Мишеля, которое попало в СМИ, передает "Европейская правда".

В письме говорится о том, что Брюссель изучает "срочные меры для обеспечения эффективного производства и поставки вакцин для нашего населения".

Так называемые "вакцинные войны" вызваны проблемами с компанией AstraZeneca, которая, гарантируя поставки в Британию, задерживает поставки в Евросоюз из-за проблем с производством, аргументируя это тем, что контракт с ЕС был подписан позже.

В своем письме Мишель отмечает, что европейская сторона продолжает усилия по решению вопросов с AstraZeneca "путем диалога и переговоров".

"Однако если не удастся найти соответствующее решение, я считаю, что нам следует изучить все варианты и использовать все правовые средства и меры принуждения, которые есть в нашем распоряжении", - говорится в письме.

В частности, речь идет о том, что изучаются чрезвычайные меры для блокирования экспорта, в частности вакцины Pfizer, 40 млн доз которой заказала Великобритания.