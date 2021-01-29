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Пожежники приїхали гасити пожежу в Кельнському соборі, але та виявилась туманом

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:01

У ранні години п'ятниці через повідомлення місцевого жителя про пожежу до Кельнського собору прибули поліція і пожежна бригада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Kölner Stadt-Anzeiger.

Місцевий житель повідомив про пожежу у південній вежі собору о 04.34 ранку.

Коли пожежники прибули до собору, то спочатку були не впевнені і відправили групу до південної вежі. Там швидко стало очевидним: низько звисаючі хмари чи туман над собором справляли враження полум’я.

Пожежна команда спочатку навіть хотіла використати дрон для дослідження передбачуваного місця пожежі. Але через погоду пристрій не можна було запустити.

До операції з "гасіння пожежі" залучили понад 100 пожежників.

Видання зазначає, що рік тому пожежників викликали до собору за аналогічних умов.

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