Пожарные приехали тушить пожар в Кельнском соборе, но он оказался туманом

В ранние часы пятницы из-за сообщения местного жителя о пожаре в Кельнском соборе туда прибыли полиция и пожарная бригада.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Kölner Stadt-Anzeiger.

Местный житель сообщил о пожаре в южной башне собора в 4:34 утра.

Когда пожарные прибыли на место, то сначала были не уверены и отправили группу в южную башню. Там быстро стало очевидным: низко свисающие облака или туман над собором производили впечатление пламени.

Пожарная команда сначала даже хотела применить дрон для исследования предполагаемого места пожара. Но из-за погоды устройство нельзя было использовать.

К операции по "тушению пожара" привлекли более 100 пожарных.

Издание отмечает, что год назад пожарных вызвали к собору при аналогичных условиях.