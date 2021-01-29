Міжнародна дорадча група сподівається на доопрацювання закону про СБУ до другого читання

Міжнародна дорадча група, до якої входять представники НАТО, ЄС та США, привітала ухвалення у першому читанні законопроєкту про СБУ, але очікує, що до другого читання його буде доопрацьовано.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Міжнародної дорадчої групи опублікувало у Twitter посольство США.

"Це крок уперед на шляху до реформування СБУ. Маємо надію, що подальше опрацювання законопроєкту допоможе ще більше узгодити його положення з європейськими та євроатлантичними принципами та кращою практикою, а також сподіваємось на можливість і надалі підтримувати роботу Верховної Ради для досягнення цієї мети", - сказано в опублікованій заяві.

28 січня Верховна рада України ухвалила за основу нову редакцію закону про Службу безпеки України. За ухвалення проголосувало 285 народних депутатів.

Реформа, у разі остаточного схвалення, передбачає перетворення СБУ з правоохоронного на контррозвідувальний орган. Зокрема, СБУ позбудеться повноважень в сфері економіки та боротьби з корупцією, а після 2024 року – якщо ця норма не буде змінена під час другого читання - повністю позбудеться функцій досудового слідства.

Також передбачені суттєве скорочення чисельності служби та її демілітаризація – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання.

Реформування Служби безпеки України є одним з критеріїв зближення України до НАТО.

Детальніше про ухвалені зміни у публікації: Реформа попри опір: як має змінитися Служба безпеки України.