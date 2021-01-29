Международная консультационная группа надеется на доработку закона о СБУ ко второму чтению

Международная консультационная группа, в которую входят представители НАТО, ЕС и США, поздравила принятие в первом чтении законопроекта о СБУ, но ожидает, что ко второму чтению он будет доработан.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Международной консультативной группы опубликовало в Twitter посольство США.

"Это шаг вперед на пути к реформированию СБУ. Надеемся, что дальнейшая проработка законопроекта поможет еще больше согласовать его положения с европейскими и евроатлантическими принципами и лучшей практикой, а также надеемся на возможность и в дальнейшем поддерживать работу Верховной Рады для достижения этой цели", - говорится в опубликованном заявлении.

28 января Верховная Рада Украины приняла за основу новую редакцию закона о Службе безопасности Украины. За принятие проголосовали 285 народных депутатов.

Реформа, в случае окончательного одобрения, предусматривает превращение СБУ с правоохранительного на контрразведывательный орган. В частности, СБУ лишится полномочий в сфере экономики и борьбы с коррупцией, а после 2024 года - если эта норма не будет изменена во время второго чтения - полностью избавится от функций досудебного следствия.

Также предусмотрено существенное сокращение численности службы и ее демилитаризация - сотрудники большинства подразделений будут иметь не военные, а специальные звания.

Реформирование Службы безопасности Украины является одним из критериев сближения Украины и НАТО.

Подробнее о принятых изменениях в публикации: Реформа несмотря на сопротивление: как должна измениться Служба безопасности Украины.