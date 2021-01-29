На місці вибуху в багатоквартирному будинку поблизу Відня знайшли загиблого

В австрійському місті Лангенцерсдорф, недалеко від Відня, де стався вибух у багатоквартирному будинку, знайшли тіло одного загиблого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на OE24.

Вибух стався в п'ятницю вранці, його причини офіційно поки не називаються. Рятувальники під завалами знайшли тіло 60-річного чоловіка.

Мешканцям не дозволили повернутися в свої квартири в тій частині будинку, яка постраждала від вибуху. Більшість з них були розміщені у членів сім'ї та друзів.

Пожежники залишаються на місці вибуху. У суботу вранці будуть продовжені роботи по знесенню зруйнованих конструкцій.