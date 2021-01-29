На месте взрыва в многоквартирном доме близ Вены нашли погибшего

В австрийском городе Лангенцерсдорф, недалеко от Вены, где произошел взрыв в многоквартирном доме, нашли тело одного погибшего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OE24.

Взрыв произошел в пятницу утром, его причины официально пока не называются. Спасатели под завалами нашли тело 60-летнего мужчины.

Жильцам не разрешили вернуться в свои квартиры в той части дома, которая пострадала от взрыва. Большинство из них были размещены у членов семьи и друзей.

Пожарные остаются на месте взрыва. В субботу утром будут продолжены работы по сносу разрушенных конструкций.