На месте взрыва в многоквартирном доме близ Вены нашли погибшего
Пятница, 29 января 2021, 19:18
В австрийском городе Лангенцерсдорф, недалеко от Вены, где произошел взрыв в многоквартирном доме, нашли тело одного погибшего.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на OE24.
Взрыв произошел в пятницу утром, его причины официально пока не называются. Спасатели под завалами нашли тело 60-летнего мужчины.
Жильцам не разрешили вернуться в свои квартиры в той части дома, которая пострадала от взрыва. Большинство из них были размещены у членов семьи и друзей.
Пожарные остаются на месте взрыва. В субботу утром будут продолжены работы по сносу разрушенных конструкций.
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