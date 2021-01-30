ЕС после скандала отказался от планов контролировать ввоз вакцин из Ирландии в Северную Ирландию

Европейская комиссия после реакции Ирландии и Британии отказалась от планов контролировать экспорт производимой в ЕС вакцины в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сначала сообщили, что новый механизм контроля экспорта произведенных в ЕС вакцин от коронавируса предусматривает в том числе применения статьи 16 протокола по Ирландии и Северной Ирландии. Статья разрешает в одностороннем порядке временно отойти от условий соглашения в некоторых обстоятельствах.

Такой шаг противоречил бы договоренностям в рамках Brexit о "прозрачной" границе - отсутствии пограничных проверок - между обеими частями острова для сохранения условий мирного соглашения Страстной пятницы, что положило конец конфликту в Северной Ирландии.

Объявление крайне обеспокоило Ирландию и Великобританию и стало причиной для срочных телефонных разговоров с президенткой Еврокомиссии премьера Ирландии Майкла Мартина и премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Двое представителей ЕК заявили, что это было ошибкой. В следующем заявлении Еврокомиссия заверила, что все договоренности в рамках Brexit будут соблюдены.

"В процессе финализации этого механизма, Комиссия обеспечит, чтобы это не коснулось протокола по Ирландии и Северной Ирландии. Комиссия не будет применять положение-предохранитель", - отметили в заявлении.

Впрочем, добавляют в нем, если с экспортом вакцин и активных веществ начнутся попытки обойти внедренный механизм, ЕС "рассмотрит возможность применения всех доступных инструментов".

"Поздравляем решение ЕК не применять положение-предохранитель из протокола по Ирландии и Северной Ирландии, после конструктивного разговора с Урсулой фон дер Ляйен. Это позитивное развитие событий, учитывая ряд вызовов, которые ставит перед нами пандемия", - заявил премьер Ирландии после разговора.

Напомним, после первых проблем с поставками вакцины от BioNTech-Pfizer, а дальше заявления AstraZeneca о том, что компания сможет предоставить ЕС в ближайшее время значительно меньше вакцин, чем пообещала, Евросоюз решил ввести механизм контроля экспорта вакцины, произведенной на территории стран блока.

Акт, принятый по срочной процедуре, предполагает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку, и не коснется гуманитарных поставок.