Помпео шкодує через відсутність прогресу у врегулюванні на Донбасі

Держсекретар США Майк Помпео висловив жаль через брак прогресу врегулюванні ситуації на сході України під час адміністрації Трампа.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Помпео при цьому назвав конфлікт на сході України замороженим.

"Росіяни двічі укладали домовленості, які не виконували. Я шкодую про це. Ми продовжували робити те, що правильно для українського народу, чи то були наші зусилля, щоб зупинити будівництво Nord stream 2, чи це було рішення президента надати летальні захисні матеріали для українців" - зазначив він.

Він додав, що США також намагалися "збільшити спроможність українського уряду обороняти себе від російських загроз: військових, інформаційних, внутрішніх, енергетичних".

"Ми зробили всі ці речі, і все ж на південному сході України все ще існує конфлікт - ми не досягли значного прогресу, європейці також не досягли значного прогресу в своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу за наш час" - заявив Помпео.

Раніше Помпео заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа за час своєї роботи запровадила санкції проти більш ніж 365 фізичних та юридичних осіб з Росії.