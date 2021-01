У Данії здійнялася суспільна дискусія через мультик про "чоловіка з найдовшим пенісом"

У Данії здійнялося активне суспільне обговорення дитячого мультфільму "Джон Діллерманд", який нещодавно почали показувати на дитячому телеканалі DR Ramasjang.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС та данське The Local.

Мультик розрахований на дітей віком від 4 до 8 років. Його головний герой Джон Діммерланд - чоловік із "найдовшим у світі пенісом". Іноді він застосовує його як повідок для собаки, грає ним у футбол і дістає цінні речі з дна річки.

Перша з 13 серій мультфільму вийшла на екрани 2 січня, її переглянули вже понад 140 тисяч разів.

Here is #JohnDillermand trying to light a barbecue with his exceptionally long penis! More info below: https://t.co/axb9CQIj8H pic.twitter.com/k0naL0SA6Q