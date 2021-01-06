У Данії здійнялася суспільна дискусія через мультик про "чоловіка з найдовшим пенісом"

У Данії здійнялося активне суспільне обговорення дитячого мультфільму "Джон Діллерманд", який нещодавно почали показувати на дитячому телеканалі DR Ramasjang.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС та данське The Local.

Мультик розрахований на дітей віком від 4 до 8 років. Його головний герой Джон Діммерланд - чоловік із "найдовшим у світі пенісом". Іноді він застосовує його як повідок для собаки, грає ним у футбол і дістає цінні речі з дна річки.

Перша з 13 серій мультфільму вийшла на екрани 2 січня, її переглянули вже понад 140 тисяч разів.

Here is #JohnDillermand trying to light a barbecue with his exceptionally long penis! More info below: https://t.co/axb9CQIj8H pic.twitter.com/k0naL0SA6Q — Matthew Ashton (@matthew__ashton) January 5, 2021

Хоча Данія - серед країн із найбільш спокійним ставленням до тем тіла і сексуальності, мультфільм викликав бурхливі дебати про те, чи не надто далеко зайшли його автори.

Зокрема, появою мультика обурився правий данський політик Мортен Мессершмідт.

"Я не думаю, що розглядання геніталій дорослих чоловіків має перетворюватися на щось нормальне для дітей", - написав він у своєму Facebook.

Його думку поділяють і чимало інших дописувачів.

"Ми вважаємо, що важливо мати можливість розповідати історії про тіло. У цьому мультфільмі ми зважаємо на зростаючу цікавість дітей такого віку до їхнього тіла і статевих органів, та зніяковіння чи задоволення, пов'язаних з тілом", - пояснили представники телеканалу.

Експерт з питань освіти Софі Мюнстер у коментарі AFP розповіла, що відверте обговорення тем, пов'язаних з тілом - норма для місцевого телебачення.

Наприклад, на одному місцевих каналів є передача, у якій дорослі роздягаються перед дітьми, а ті ставлять їм запитання про різні аспекти їхніх тіл.

"Це дуже данське шоу. У нас є традиція розмивати межі, використовуючи гумор. І ми вважаємо, що це абсолютно нормально", - каже вона.

За словами пані Мюнстер, діти будуть сприймати мультик зовсім інакше, ніж дорослі.

"Сперечаються дорослі, для яких пеніс - дуже сексуалізована частина тіла. Але діти не думають, як дорослі. Розмір пеніса настільки перебільшений, що вони розуміють, що це жарт", - зазначає вона.