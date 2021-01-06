В Дании поднялась общественная дискуссия из-за мультика о "мужчине с самым длинным пенисом"

В Дании поднялось активное общественное обсуждение детского мультфильма "Джон Диллерманд", который недавно начали показывать на детском телеканале DR Ramasjang.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС и датское The Local.

Мультик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 8 лет. Его главный герой Джон Диммерланд - человек с "самым длинным в мире пенисом". Иногда он применяет его как поводок для собаки, играет им в футбол и использует, чтобы достать предметы со дна реки.

Первая из 13 серий мультфильма вышла на экраны 2 января, ее просмотрели уже более 140 000 раз.

Here is #JohnDillermand trying to light a barbecue with his exceptionally long penis! More info below: https://t.co/axb9CQIj8H pic.twitter.com/k0naL0SA6Q — Matthew Ashton (@matthew__ashton) January 5, 2021

Хотя Дания - среди стран с наиболее спокойным отношением к тематике тела и сексуальности, мультфильм вызвал бурные дебаты о том, не слишком ли далеко зашли его авторы.

В частности, появлением мультика возмутился правый датский политик Мортен Мессершмидт.

"Я не думаю, что рассмотрение гениталий взрослых мужчин должно превращаться в нечто нормальное для детей", - написал он в своем Facebook. Его мнение разделяют и многие другие комментаторы.

"Мы считаем, что важно иметь возможность рассказывать истории о теле. В этом мультфильме мы учитываем растущий интереса детей такого возраста к их телу и половым органам, и смущению или удовольствию, связанными с телом", - объяснили представители телеканала.

Эксперт по вопросам образования Софи Мюнстер в комментарии AFP рассказала, что откровенное обсуждение тем, связанных с телом - норма для местного телевидения. Например, на одном местных каналов есть передача, в которой взрослые раздеваются перед детьми, а те ставят им вопросы о различных аспектах их тел.

"Это очень датское шоу. У нас есть традиция размывать границы, используя юмор. И мы считаем, что это абсолютно нормально", - говорит она.

По словам Софи Мюнстер, дети будут воспринимать мультик совсем иначе, чем взрослые.

"Спорят взрослые, для которых пенис - очень сексуализированная часть тела. Но дети не думают, как взрослые. Размер пениса настолько преувеличен, что они понимают, что это шутка", - отмечает она.